Là-haut sur la montagne, l’était un hangar agricole. Et chaque année au Mont-de-Travers, il accueille la population à l’occasion de la Fête des moissons. La 18e édition est en pleine préparation, elle se tient ce vendredi et samedi au Rothel. Si les fanfares trouvent toujours leur place dans le programme de la manifestation, des comédiens et artistes reconnus en Suisse y laissent aussi leur trace depuis quelques années. Il y a eu Cuche & Barbezat, Voxset ou encore Yann Lambiel. L’année dernière, les billets pour Oesch’s die Dritten s’étaient écoulés en moins d’une heure. Cette année, c’est Marie-Thérèse Porchet qui fera rire le public vendredi soir. Il reste encore quelques places disponibles au discount ABC à Travers et à la quincaillerie Benoît aux Ponts-de-Martel. Des grands artistes au Mont-de-Travers, cela se travaille sur plusieurs années, reconnait le président de la Fête des moissons depuis 2023, Florian Dreyer. « Le plus dur au début, c’est de se créer un réseau » raconte celui qui est également membre du comité depuis plusieurs années. Ensuite, « les agents peuvent se contacter entre eux car les gens sont toujours un peu réticents à venir jouer dans un hangar agricole. » Et au final, les artistes « sont contents » témoigne Florian Dreyer.