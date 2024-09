A Neuchâtel, on chasse le canard colvert

La chasse aux canards colverts est ouverte. Depuis ce lundi, cette espèce peut être tirée par les chasseurs du canton de Neuchâtel. En moyenne ces dernières années, ce sont environ 200 proies qui sont tuées au niveau cantonal, surtout le long de l’Areuse et du Buttes au Val-de-Travers. D’autres endroits comme le Doubs et la Thielle réunissent également les chasseurs. Cette pratique peut surprendre, car le colvert n’est pas une espèce régulée en Suisse, au contraire. « C’est une espèce pour laquelle il n’y a pas d’enjeux de conservation particuliers, c’est la raison pour laquelle il y a toujours la possibilité de faire des prélèvements dans le canton de Neuchâtel, et d’ailleurs, dans la plupart des cantons suisses », explique Christophe Noël, chef du Service de la faune, des forêts et de la nature. La raison principale de cette chasse, c’est donc pour se nourrir. « C’est comme pour la chasse aux pigeons », complète Christophe Noël.