Les lundis des mots : C’est quoi ton truc ?

Fondée en 2008 à Neuchâtel, l’association Les lundis des mots prône avant tout les rencontres et le partages autour de la littérature et de l’expression orale. En dynamisant les soirées du lundi, elle permet de mettre en avant de nouveaux artistes régionaux, nationaux et internationaux tout en favorisant l’échange entre les artistes et le public.

Alain Corbellari, nouveau président depuis mars 2024, était dans « La Matinale » pour nous en dire plus sur l’association Les lundis des mots, en évoquant son agenda et sa vision dans les années à venir :