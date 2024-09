La possible falsification des signatures fait réagir

C’est un chamboulement de taille pour la politique suisse. Une enquête publiée sur les sites des journaux de Tamedia lundi met en lumière une possible fraude lors de la collecte de signatures dans le cadre d’initiatives populaires. Des personnes de l'initiative Service Citoyen ont déposé plainte en juin 2023 après avoir eu des soupçons de signatures non valables. Celles-ci auraient été collectées par l’entreprise Incop contre de l’argent. Pour le conseiller aux Etats neuchâtelois Baptiste Hurni, « ce qui est sorti de nouveau, c’est assez grave parce qu’effectivement, ce sont des gens qui n’ont jamais signé. On a simplement recopié des noms et des prénoms de personnes qu’on n’a jamais abordées. »