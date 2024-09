Interpellation après une course poursuite entre Neuchâtel et Colombier

Neuchâtel a été le théâtre d’une course poursuite entre un chauffard et la police. Samedi vers 16h30, une patrouille s’est intéressée à un véhicule qui venait de commettre une infraction à Neuchâtel, à l’intersection de la rue du Seyon et de la rue des Bercles. L’automobiliste a pris la fuite, dépassant une colonne de véhicules à contresens et brûlant un feu rouge, détaille un communiqué de la Police neuchâteloise ce lundi. L’homme s’est ensuite dirigé vers la place Numa-Droz en circulant notamment sur un trottoir.







Chauffard arrêté à Colombier



Pris en chasse par plusieurs patrouilles, le chauffard a ensuite emprunté l’autoroute pour sortir à Colombier. Il a pris la fuite à pied après avoir endommagé une roue de sa voiture. Il a finalement été retrouvé et interpellé à la rue de la Côte. Âgé d’une trentaine d’années, l’homme est en séjour illégal et n’est pas détenteur d’un permis de conduire valable, précise la police.

Un instruction pénale a été ouverte par la Procureure de service afin de déterminer comment l’homme a pu se retrouver au volant d’un véhicule. Une demande de mise en détention provisoire a été faite auprès du Tribunal des mesures de contraintes. /comm-gtr