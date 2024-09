Entre Chézard-Saint-Martin et Dombresson, la route s’offre un lifting et une piste cyclable

Nouvelle vie pour la route entre Chézard-Saint-Martin et Dombresson. Les travaux annoncés par le canton de Neuchâtel pour la réfection de la chaussée et la construction d’une piste cyclable débuteront lundi 9 septembre. Ce chantier doit s'achever courant septembre 2025. Il vise à améliorer la qualité et la sécurité de cette portion de route fréquentée par environ 2'700 véhicules par jour. Il inclura également la création d'une piste cyclable bidirectionnelle de plus d'un kilomètre de long. Dominique Flückiger, chef de l'office de l'entretien au service des ponts et chaussées, précise « que le tronçon reliant Villiers à Fontainemelon manquait de sécurité pour la mobilité douce ».