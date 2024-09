Deux millions de francs pour encourager la pose de panneaux solaires

La Banque cantonale neuchâteloise offre un petit « coup de pouce » aux propriétaires de maisons individuelles, clients de la banque. Selon un communiqué de la BCN ce lundi, une enveloppe de deux millions a été débloquée sur deux ans. Cette somme a pour but de promouvoir et d'encourager la pose de panneaux solaires dans le canton de Neuchâtel, et ainsi de contribuer à la décarbonation du patrimoine bâti. Cette aide ne nécessite pas de conclusion d’un nouveau prêt hypothécaire.

Une subvention unique peut être accordée pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur une résidence principale, financée par un prêt hypothécaire à la BCN. Elle s’élève à 5% du montant des travaux et au maximum à 1'500 francs par bénéficiaire. /comm-cob