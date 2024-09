Refaire découvrir la vie et l’œuvre de Marcel-Henri Dubois

Mettre en lumière l’œuvre de Marcel-Henri Dubois. C’est ce que cherche à faire la bibliothèque de la Ville du Locle depuis jeudi à travers une exposition intitulée « Marcel-Henri Dubois, l’âme du poète au service de sa région ». Elle retrace la vie et l’œuvre de celui qu’on surnommait Pot-de-Pipe. Né en 1889, Marcel-Henri Dubois a été écrivain, professeur, journaliste ou encore poète et est l’auteur du livre Feux follets sur la Vy-aux Loups. Il s’est surtout démarqué par l’aspect régionaliste de ses textes qui sont aujourd’hui tombés dans l’oubli auprès du grand public. « C’était quelqu’un qui était extrêmement apprécié car il s’est mis au service de sa région », explique avec admiration Fabio Bestazzoni, responsable de la bibliothèque de la Ville du Locle et concepteur de cette exposition.