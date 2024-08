Le Courrier du Vallon s’offre une nouvelle jeunesse

C’est le journal le plus lu au Vallon : le « Courrier du Val-de-Travers hebdo » s’écrira avec de nouvelles machines. L’imprimerie Montandon a récemment changé sa presse et sa plieuse. Les anciennes dataient du milieu des années 1980. Un investissement de plusieurs centaines de milliers de francs qui est un véritable pari sur l’avenir à l’heure où les grands groupes médiatiques du pays ferment leurs centres d’impression. A Fleurier, Isabelle et Duilio Rota sont la cinquième génération à la tête de cette imprimerie fondée en 1854. Le couple croit dur comme fer à la nécessité d’une actualité micro-locale.

La nouvelle presse Speedmaster et la nouvelle plieuse Stahlfolder offrent une meilleure fiabilité. Il faut dire que les anciennes machines devenaient capricieuses et certaines pannes pouvaient provoquer des sueurs froides, surtout lorsqu’elles intervenaient sans crier gare le jeudi, jour de publication de l’hebdomadaire. « C’était toujours angoissant de se dire ‘est-ce que la machine va tenir’ », explique Duilio Rota, directeur de l’imprimerie Montandon. « C’était assez violent ». D’autant que l’hebdomadaire est attendu dans les ménages du Vallon : « Si l’un de nos 38 porteurs oublie de mettre le journal dans une boîte aux lettres, le lecteur nous appelle et est inquiet », raconte Duilio Rota.