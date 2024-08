Les « voronoff » de retour au Crêt de l’Anneau

Une recette traditionnelle de retour au Crêt de l’Anneau. L’hôtel-restaurant situé le long de la route entre Travers et Noiraigue a rouvert ses portes début juillet, avec à sa tête Aline et Lucas Blaser. Frère et sœur, avec neuf ans d’écart, tous les deux se partagent les services du matin pour les clients de l’hôtel, et du soir pour le restaurant. Accompagnés d’un cuisinier et d’extras, les Blaser confient bien s’entendre. « On est très complémentaire » affirme Lucas, complété par Aline : « lui est le calme, et moi la tempête. Et il sait me calmer, ça fonctionne très très bien ». La reprise de la gestion de l’établissement a été facilitée par leur papa, propriétaire du bâtiment. Puis il a fallu refaire des travaux dans la salle de restaurant, notamment de peinture ainsi que changer le comptoir. Originaires du Val-de-Travers, Lucas et Aline Blaser ont déjà commencé à écrire leur histoire avec le Crêt de l’Anneau il y a une dizaine d’années. « Quand j’étais petit, mon père avait repris le restaurant. Une fois, il a complètement oublié de venir me chercher à la gare à midi. J’avais repris l’école à 13h30 sans avoir mangé » raconte Lucas en souriant. De son côté, Aline effectuait ses premiers services aux côtés de son papa : « C’est moi qui faisais la sauce voronoff à table. Ce qui est rigolo, c’est que j’ai eu le temps de l’oublier pour la réapprendre en reprenant le restaurant. »