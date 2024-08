Le POP valide l'alliance de gauche pour le Conseil d’Etat

La liste commune de gauche pour l’élection au Conseil d’État va de l’avant. Le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois (POP) a validé mercredi soir, lors d’une assemblée générale extraordinaire à La Chaux-de-Fonds, l’alliance avec le Parti socialiste et les Vert-e-s. Le parti indique dans un communiqué que cette union se justifie car « les préoccupations des trois partis sont suffisamment proches pour mener une politique commune sur la plupart des questions actuelles : amélioration des conditions de vie, des systèmes de santé et de formation, transition écologique, etc. ». Le POP réaffirme que l’enjeu central de la campagne est « l’engagement des partis à porter les mesures communes ». L’objectif de l’alliance est de reconquérir une double majorité aux élections cantonales de 2025. Le candidat popiste au Gouvernement sera nommé lors de l’assemblée générale du 26 octobre. /comm-cdf