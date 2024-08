Coup de projecteur sur les eaux souterraines

Réfléchir à la verticale

« Désormais, il faut adopter une réflexion verticale et ne pas prendre en compte uniquement ce qui est à la surface », déclare Daniel Hunkeler. Mentionnant les débats sur l’injection de CO2 dans le sol, voire de potentiels déchets nucléaires, le scientifique rappelle que beaucoup de l’eau que l’on boit provient de ces mêmes sous-sols. « Peut-être qu’un jour, on aura de l’eau gazeuse ! », glisse-t-il en souriant. Mais comme le rappellent les experts présents sur place, le plus gros enjeu en hydrogéologie reste l’accessibilité. « On peut voir ce qu’il y a comme niveau d’eau dans un puits, mais si ce dernier augmente ou diminue, il est difficile d’identifier la source du changement », explique le scientifique. Pour pallier ce défi, de nombreux outils sont en cours de développement. Parmi eux, le gravimètre, qui permet de capter les variations dans le champ gravitationnel terrestre et ainsi, repérer les endroits où il y a de l’eau, principalement sur les grandes plaines.





« Neuchâtel comme terrain de jeu »

Parmi les outils utilisés par le CHYN afin de développer ses recherches, il y a aussi le terrain naturel en lui-même. En effet, les nappes du Jura, le plateau de l’Areuse ainsi que le lac confèrent au canton un rôle important dans la recherche mondiale sur les eaux souterraines. Comme le précise Daniel Hunkeler, « c’est un terrain de réflexion très intéressant et ça permet à l’Université de gagner une reconnaissance mondiale. » /mkr