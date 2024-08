Un plongeon vertigineux dans le Saut-du-Doubs

Un exploit enflamme la toile. Plus de 122 millions de vus en 8 jours rien que sur Instagram. Une vidéo de 12 secondes sur laquelle on voit Romain Deschamps s’élancer de la plateforme en surplomb du saut du Doubs, sauter la barrière, éviter un replat, effectuer deux rotations et atterrir dans l’eau, au pied de la chute, 27 mètres plus bas.

Là où la vidéo fait très fort, c’est que le jeune Rennais de 23 ans est filmé par le drone de Florian Tissier durant son saut. La caméra suit littéralement le plongeur.

L’exploit de Romain Deschamps ne doit rien au hasard. Il pratique le parkour (discipline qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels sans accessoire) depuis une décennie et le cliff jumping (saut dans l’eau depuis une falaise) quotidiennement ou presque depuis un an.