Autisme Neuchâtel : C’est quoi ton truc ?

Comprendre l’autisme, et agir en conséquence. C’est de là que débute l’histoire de l’association Autisme Neuchâtel, en 2009. Sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, elle a pour objectif de venir en aide aux personnes touchées par l’autisme, ainsi qu’à leurs proches. Si répondre aux question sur ce trouble neuro-développemental fait partie du quotidien de l’association, elle organise aussi des cours et des conférences destinées aux proches et aux professionnels et défend les droits et les intérêts des personnes porteuses de ce troubles auprès des autorités, des médecins, des éducateurs, des thérapeutes et des écoles.

« Nous vivons tous ensemble sur la même terre, adaptons-nous à ce handicap ». Ses mots sont ceux du président de l’association Autisme Neuchâtel, Frédéric Maillard, qui était dans « La Matinale » :