Réduction du bruit à Valangin : des parois en projet

Une solution pour un quotidien plus agréable à Valangin. C’est ce que propose le projet de parois antibruit prévues le long de l'autoroute N20. Actuellement soumis à l'enquête publique jusqu’au lundi 16 septembre, ces travaux, menés par l’Office fédéral des routes, visent à améliorer la qualité de vie des riverains. Olivier Floc’Hic, porte-parole de l’information et de la communication à l’Office fédéral des routes (OFROU), précise que « la plus petite des parois est située au niveau de la jonction de Valangin, tandis que la plus grande sera installée plus au nord, en direction de La Chaux-de-Fonds ».