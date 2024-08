La Fête des vendanges se prépare à Auvernier

Autre nouveauté, l’augmentation de l’offre en transports publics. Afin d’éviter au maximum que les fêtards rentrent en voiture, le comité organisateur souhaite que les navettes spéciales soient davantage utilisées. Comme le déclare Christophe Steiner, « c’est le défi pour cette année. On aimerait que les bus soient plus remplis afin d’éviter de potentiels accidents ». Comme il le rappelle, « tous les transports publics seront gratuits entre minuit et 3h00 du matin ». De cette manière, le comité espère inciter les personnes sur place à ne pas toucher à leur véhicule. « Bien sûr, il y a tout de même 720 places à disposition pour les personnes motorisées, et ce aux portes de la fête », précise-t-il. /mkr