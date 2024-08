L’association « Sauvez l’Echelette » monte au créneau

Le projet de centrale éolienne des « Quatre Bornes », un dossier sensible et émotionnel qui divise. Pour rappel, c’est la deuxième fois en quatre ans que les citoyens de Sonvilier sont appelés à se prononcer sur cette question. Après un refus de la population en 2020, à cinq voix près (286 voix contre 281), un nouveau vote a été autorisé par le Tribunal fédéral en mai dernier suite au recours des 25 citoyens de la commune.





Un déni de démocratie

« Le respect de la démocratie est le premier enjeu de la votation à venir », lancent d’entrée les opposants au projet éolien des « Quatre Bornes », rappelant dans la foulée que la population avait rejeté le projet éolien en septembre 2020 et qu’aucun nouvel élément ne justifie aujourd’hui de revoter. « Cette nouvelle votation est un véritable déni de démocratie », dénoncent les membres de « Sauvez l’Echelette ». Se basant sur des documents obtenus grâce à la loi sur la transparence, l’association accuse notamment les autorités communales d’avoir entrepris les premières démarches auprès de l’Office des affaires communales du Canton de Berne (OACOT) en vue d’une deuxième votation, à peine une semaine jour pour jour après la première votation. « Où est le processus démocratique si la population dit non à un parc éolien et qu’une semaine après, la maire de la commune contacte l’OACOT pour lui demander s’il y avait une possibilité de repartir en votation », relève l’ex-skieur Didier Cuche, habitant de la commune de Sonvilier et membre de l’association « Sauvez l’Echelette ». Contacté par téléphone, la maire de Sonvilier, Rosemarie Jeanneret explique ne pas avoir cherché à orchestrer une quelconque conspiration. « Certains citoyens nous ont dit qu’ils avaient voté contre le projet parce que pour eux, il y avait peut-être des éléments qui n’étaient pas très clairs donc ça nous a interpellé et c’est vrai qu’on s’est approché de l’OACOT pour savoir s’il y aurait eu moyen de revoter », précise encore l’élue.