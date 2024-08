La rénovation de la chapelle de Nugerol se concrétise au Landeron

Une rénovation en plusieurs temps

La première phase du travail de restauration a en réalité déjà commencé pour l’architecte. Florence Hippenmeyer a dû définir les objectifs de ces travaux et ce qu’il était possible de faire au vu du mauvais état de la bâtisse. Cela a consisté en un examen approfondi du bâtiment et de son histoire. Mais tout n’est pas encore inscrit dans le marbre : « Nous sommes encore dans une certaine réflexion. Je ne peux pas vous dire précisément tout ce qui va être fait. »

Les premières étapes sont toutefois claires. Il s’agira, dans un premier temps, de s’attaquer à l’extérieur. « On va enlever les crépis abîmés et garder ce qui est en bon état », détaille l’architecte. « Les travaux vont commencer en début d’année 2025 parce que les crépis à la chaux sont très délicats et on doit les faire à des conditions climatiques idéales. » Dès le printemps, la restauration de l’intérieur et de ses peintures devrait pouvoir se faire. La fin des travaux est prévue entre fin 2025 et début 2026.