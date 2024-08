Un premier roman en auto-édition

L’auto-édition est en pleine expansion dans la littérature francophone. La Neuchâteloise Céline von Bergen vient de publier son premier roman intitulé « La parenthèse ». Un roman qu’elle a justement autoédité. « Pour moi le grand plus c’était de réussir à avoir mon livre directement entre mes mains », raconte l’enseignante neuchâteloise. Elle s’est donc approchée d’Isca-Livres, seule plateforme romande d’auto-édition, ce qui lui a permis de choisir tous les détails et contours de son livre. « C’est un jeu de ping-pong jusqu’à avoir le produit fini », a expliqué Céline von Bergen dans La Matinale ce vendredi. Bien entendu, l’auto-édition a quelques inconvénients, l’autrice neuchâteloise le reconnaît. Le principal étant qu’elle doit gérer seule sa promotion et les ventes. Justement, ce livre est disponible dans des librairies de tout le canton de Neuchâtel, ainsi qu’à Yverdon. /lgn