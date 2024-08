Dix ans de Balkkon et un cinquième RikikiFestival

Le Rikiki Festival revient à Neuchâtel. Vendredi et samedi, une douzaine d’artistes de la région va animer la rue du Neubourg. C’est la 5e édition de ce festival, organisé par l’association Balkkon qui fête cette année ses 10 ans. Le Balkkon n’a pas de but lucratif et a comme objectif d’être ouvert à tous et de promouvoir la culture régionale. Dans ses locaux à la rue du Neubourg, elle propose « des concerts, des expositions, des vernissages et on a aussi parfois organisé des résidences d’artistes », détaille Corinne Comte dans La Matinale ce jeudi. En 10 ans, l’association a vécu de beaux moments, que des temps forts selon la co-présidente de Balkkon. Tout le comité souhaite actuellement trouver la relève, il recherche donc de nouveaux bénévoles qui pourront pérenniser l’association. Parmi les événements mis sur pied, il y a le Rikiki Festival : une opportunité pour les artistes de la région d’avoir une scène ou une vitrine. C’est une manifestation qui a comme particularité de ne pas avoir d’entrée, mais aussi de rémunérer équitablement tous ceux qui se produisent ou exposent ce vendredi et samedi « peu importe leur genre ou leur gloire ! »