Alain Ribaux ne se représente pas pour un nouveau mandat

Sens de la collégialité

Selon le parti, le conseiller d'Etat a fait preuve d'un « engagement exemplaire au service de la communauté. Comme membre du gouvernement, son sens de la collégialité n’a jamais été pris en défaut ».

Avant d'entrer au gouvernement, Alain Ribaux, avocat de formation, avait été juge durant 17 ans. Il avait ensuite exercé les fonctions de conseiller communal à Neuchâtel en charge des finances de 2008 à 2013, de député au Grand Conseil de 2009 à 2011 et de conseiller national de 2011 à 2013. Il avait quitté son dernier mandat lors de son élection au Conseil d'Etat.

Les deux autres PLR du Conseil d'Etat se représentent. Laurent Favre, âgé de 51 ans et entré en septembre 2014 au gouvernement, dirige le Département du développement territorial et de l'environnement. Le conseiller d'Etat a expliqué qu'il a envie de continuer de s'engager pour les grands projets qui ont été lancés (ligne ferroviaire directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, contournements routiers de La Chaux-de-Fonds et du Locle, plan climat, etc.).

Crystel Graf, âgée 39 ans, a été élue en mai 2021 devenant à 35 ans la plus jeune femme élue au gouvernement neuchâtelois. Elle dirige le Département de la formation, des finances et de la digitalisation. La conseillère d'Etat a notamment lancé les assises de l’école obligatoire visant à définir les grandes lignes de la politique éducative du canton pour les dix prochaines années.

Deux socialistes

Les deux autres membres du Conseil neuchâtelois sont socialistes et sont entrés en fonction récemment. Même s'ils n'ont pas encore indiqué leurs intentions, ils devraient très certainement décider de se représenter.

Florence Nater, qui dirige le Département de l'emploi et de la cohésion sociale, est entrée au gouvernement en mai 2021. Frédéric Mairy, qui a remplacé Laurent Kurth en mars, soit en cours de législature, dirige le Département de la santé, des régions et des sports.

/ATS