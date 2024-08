Le centre médical des Geneveys est prêt à recevoir des patients

C’est le lundi 2 septembre que le centre médical Volta Val-de-Ruz aux Geneveys-sur-Coffrane ouvrira ses portes. L’exécutif vaudruzien annonce mercredi que les travaux dans l’ancien bureau communal, situé à la rue Charles-L’Eplattenier, sont terminés. Durant neuf mois, le bâtiment a été rénové et assaini pour pouvoir accueillir un nouvel espace dédié aux soins et au bien-être. Le centre médical occupera les deux étages inférieurs. L’étage supérieur sera lui dévolu aux activités de l’association « Centre thérapies et bien-être du Val-de-Ruz ». Les six thérapeutes qui l’ont constitué exerceront dès le 1er octobre. Il s’agit entre autres de praticiens en médecine complémentaire, hypnothérapeute, massothérapeute, psychologue, sage-femme ou encore nutritionniste. Six espaces leur ont été aménagés.

La Commune de Val-de-Ruz prévoit une journée portes ouvertes dans le courant du mois d’octobre. La date reste à déterminer. /comm-jpp