Un Grandsonnois a construit le bateau d’Alinghi

Il participe à la construction de « Formule 1 des mers ». La Coupe de l’America, compétition nautique internationale à la voile commence jeudi à Barcelone, par les entraînements officiels, appelés les régates préliminaires. Et cette année, l’équipe Alinghi Red Bull fait son retour dans la compétition, 14 ans après sa dernière participation, avec un équipage 100% suisse ! Et elle espère tirer son épingle du jeu grâce à un bateau ultra performant. Il a été construit à Ecublens par une équipe d’une trentaine de personnes. Et parmi eux, l’un des chefs de construction vient de Grandson. Simon Bovay a déjà participé à trois campagnes avec Alinghi Red Bull, depuis 2001 quand il a terminé son apprentissage.

Ce bateau, ultra-performant, a été imaginé et dessiné par une équipe de designers qui a notamment analysé les vents et les vagues sur place à Barcelone. Le voilier a bien changé depuis 2010. « Maintenant on est plutôt sur un bateau qui vole », explique Simon Bovay dans La Matinale ce mardi.