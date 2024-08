CFF: communication embrouillée autour de la ligne directe

« L’article de la SonntagsZeitung doit nous fâcher à plus d’un titre », estime le conseiller aux États qui juge insupportable la position tenue par l’ancien dirigeant des CFF qui qualifie d’inutiles les projets votés par le Parlement. Pour Baptiste Hurni, ces nouveaux crédits ne font que corriger des sous-investissements ferroviaires en Romandie.





Une panne informatique géante affecte les CFF

Les CFF font par ailleurs face à une importante panne informatique. Depuis 10h environ ce mardi matin, il n’est plus possible d’acheter des billets. Les panneaux d’affichage dans les gares ne fonctionnent plus non plus.

L’application et le site Internet des CFF sont aussi affectés. L’horaire en ligne n’est par exemple plus disponible. Les CFF tentent de trouver des solutions. /sbm