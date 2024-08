Fermetures nocturnes sur l’A5. Le tronçon d’autoroute entre les jonctions de Serrières et Areuse sera fermé à la circulation dans les nuits du 21 au 22, du 22 au 23 et du 26 au 27 août, entre 22h et 5h du matin, dans les deux sens. Des travaux électromécaniques et de contrôles dans les tunnels en sont la cause, annonce l’Office fédéral des routes dans un communiqué paru mardi. Une déviation sera mise en place sur le réseau secondaire. /comm-ecr