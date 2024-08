Des sentiers tout neufs pour faire le tour de l’étang de la Gruère

Le tour de l’étang de la Gruère entame sa mue. Les travaux de réaménagement du sentier ont démarré ce lundi sur le site franc-montagnard et s’étaleront jusqu’en juin prochain. Un ponton sur pilotis long de 700 mètres et haut de 50 centimètres verra le jour sur la zone « sud-ouest », dite « tout public ». Cette remise à neuf permettra aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes d’accéder au tracé aisément. « Le fait d’avoir un chemin surélevé vise à préserver la tourbe, la faune et la flore. D’autre part, les visiteurs ne seront pas forcément motivés à l’idée de descendre pour déambuler dans la réserve naturelle sur laquelle l’impact doit être limité », explique Delphine Devenoges, cheffe de projet au Parc naturel régional du Doubs et responsable du suivi des travaux.

La partie « nord-est », pour sa part, a été définie comme secteur à « faible infrastructure ». Le chemin sera recouvert de copeaux et délimité par un cordage. Ici aussi, les visiteurs devront rester sur le tronçon officiel. « Nous aimerions garder cette zone un peu sanctuaire, où les gens sont amenés à observer, à se poser », précise Delphine Devenoges. A noter que des plateformes d’accès à l’eau seront aménagées, ainsi que deux plateformes pédagogiques.







Fermeture partielle du site

Les travaux nécessiteront une fermeture partielle du site de l’étang de la Gruère. La partie « sud-ouest » sera fermée au public dès ce jeudi 22 août et pour toute la durée du chantier. Le secteur « nord-est » restera, lui, accessible. Le coût de la réfection des sentiers est estimé à 520'000 francs. Le canton du Jura participera à hauteur de 65%, la Loterie romande a fait un don de 150'000 francs et la commune de Saignelégier – propriétaire du site – assumera le solde.

En marge des travaux, les différents partenaires ont procédé à une clarification des rôles de chacun. « C’est aujourd’hui plus clair. La commune a signé une convention avec le canton. Saignelégier est responsable des infrastructures et le canton subventionne les travaux. Pour ceux qui démarrent, nous avons mandaté le Parc du Doubs, respectivement le Centre Nature Les Cerlatez pour l’entretien », précise la maire de Saignelégier Catherine Erba.

La réfection des sentiers de l’étang de la Gruère sera donc menée en même temps que la dernière phase de la revitalisation de la tourbière, pilotée par l’Office jurassien de l’environnement. A relever encore qu’un arrêté de protection sera prochainement soumis au Gouvernement. Le document stipule notamment qu’il est interdit de se balader en dehors des sentiers, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il est aussi inscrit que la baignade et la pêche restent possibles, et que les chiens doivent être tenus en laisse. « S’il n’y a pas d’opposition à cet arrêté de protection, le Canton entend encore aménager une signalisation digne de ce nom sur le site », glisse Laurent Gogniat, responsable du domaine Nature. /rch