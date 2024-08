Cambriolage avorté à Grandson

Une tentative de cambriolage qui capote. Dans un communiqué paru dimanche, la police cantonale vaudoise annonce avoir appréhendé quatre suspects qui tentaient de dérober du cuivre dans une entreprise de Grandson. Dimanche, peu après minuit, un témoin a contacté les forces de l’ordre après avoir aperçu la lumière provenant de lampes de poche dans le bâtiment. Il a ensuite vu les suspects quitter les lieux à pied. Pistés par des chiens, les fuyards ont été rattrapés alors qu’ils se cachaient dans la forêt. Les suspects sont âgés entre 20 et 43 ans et seront entendus par le Ministère public.

Les vols de cuivre se multiplient en ce moment, en Suisse et dans les pays voisins. Le prix de ce métal a significativement augmenté ces cinq dernières années, en raison de la hausse de la demande et de la réduction de production dans plusieurs grandes fonderies chinoises. Les criminels n'ont pas de difficultés à l'écouler et il est généralement moins bien protégé que les métaux précieux tels que l'or ou le platine. /comm-ecr