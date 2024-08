Intempéries : le BeRock s’achève abruptement

Les prévisions annonçaient 6 millimètres de pluie samedi soir. Finalement, 70mm sont tombés sur le BeRock festival en l’espace de quelques heures. De quoi contraindre les organisateurs à évacuer le site peu après 1h30, soit plus d’une heure avant la fermeture prévue. Dans un communiqué, les organisateurs indiquent « qu’il en allait de la sécurité des festivaliers, des artistes, des bénévoles et des prestataires ». Seul hic, si l’on peut dire : le système électronique de payement est tombé en panne et les retours de consignes n’ont pas pu être crédités aux festivaliers. Qu’ils soient rassurés, « nous allons proposer une date afin de rembourser les personnes qui le souhaitent ».

Au-delà de cette fin abrupte, les organisateurs tirent un bilan artistique positif. Quant à la fréquentation, BeRock annonce que sur les trois soirs, 1'500 entrées quotidiennes ont été enregistrées, à quoi il faut ajouter 600 abonnements, les bénévoles et les partenaires. De quoi avoisiner les 7'500 personnes présentes en 2023. /comm-aju