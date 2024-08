Fortes pluies sur le Littoral neuchâtelois

Les averses étaient prévues, elles ont bel et bien touché la région. Ce dimanche, la Ville de Neuchâtel indique que les sapeurs-pompiers de la région de défense incendie du Littoral ont été mobilisés dans la nuit. Les différents épisodes pluvieux ont déversé un cumul de précipitations dépassant par endroit les 70mm. Une quarantaine de volontaires et professionnels ont été mobilisés dès 1h45 du matin pour réaliser la trentaine d’interventions en lien avec les intempéries. La cheffe de l'information et de la communication de la Ville indique qu’il s’agissait principalement d’opérations de pompage à Gorgier, Chez-le-Bart, Bevaix, Corcelles et Neuchâtel. Un élément de digue a été installé pour contenir les eaux d’une rivière qui est momentanément sortie de son lit. Un barrage préventif contre la pollution aux hydrocarbures sur le lac a été positionné à l’embouchure d’un cours d’eau.

L’ensemble de ces dispositifs a permis de maitriser la situation et répondre aux sollicitations des citoyens. La situation est revenue à la normale dimanche matin. /comm-aju