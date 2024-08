Ouverture reportée pour la nouvelle salle polyvalente de Gorgier

La nouvelle salle de gym polyvalente de Gorgier va manquer sa rentrée. Les autorités de la Grande Béroche ont indiqué jeudi que l’ouverture de l’infrastructure était repoussée en raison de la météo capricieuse de ce printemps. « Suite à quelques complications, notamment une infiltration d’eau, le chantier a pris du retard et il n’a pas été possible d’installer tous les équipements et engins dans les temps », précise un communiqué.





Ouverture à l'automne

Le conseil communal dit regretter cette situation et précise avoir décidé « de reporter l’ouverture à la rentrée scolaire d’automne, à partir du 21 octobre ».

Le projet, devisé à un peu plus de sept millions de francs, avait été voté en 2022. /comm-gjo