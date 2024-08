La piscine des Mélèzes rouvre dans deux semaines à La Chaux-de-Fonds

Le remplissage des bassins est nécessaire pour pratiquer les tests d'usage. L'ouverture sur un mois permettra aussi au personnel de se familiariser avec les nouvelles infrastructures. En offrant la gratuité durant un mois, la Ville précise qu'elle n'aura pas de surcoût d'exploitation. Et, on s'en doute, elle ne perdra pas beaucoup de recettes non plus... /comm-cob-vco