Le parc des Crêtets retrouve des couleurs à La Chaux-de-Fonds

Le parc des Crêtets reprend vie à La Chaux-de-Fonds, un an après la tempête du 24 juillet. Dévasté, le lieu a retrouvé quelques couleurs cet été grâce à une exposition de photos grand format. A voir jusqu’en octobre. D’un côté des panneaux, des photos d’archives du parc, et de l’autre des clichés du photographe animalier Alain Prêtre. Celui-ci a choisi 22 clichés. Des oiseaux et mammifères de la région, dont des espèces menacées voire disparues ici, comme le grand tétras.