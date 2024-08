Le Buskers Festival commence à Neuchâtel

Neuchâtel se transforme en grand carrefour des musiques du monde à partir de ce mardi. L’édition 2024 du Buskers Festival s’ouvre dans les rues de la capitale cantonale. Auparavant, un prélude s’était tenu à Peseux, Corcelles et Valangin. Le festival se tient jusqu’à samedi, avant le traditionnel final dimanche à la Ramée à Marin.

Le Buskers, cette année, c’est une vingtaine d’artistes, de groupes et de compagnies de musique et de spectacle de rue. Parmi eux, nous avons rencontré les Misstrash, la fanfare Oleïtan et Kapela avant le début du festival. Ils nous racontent que selon eux, jouer dans la rue, c’est différent de se produire sur une scène parce que le public n’est pas acquis d’avance : il doit être approché, puis séduit.