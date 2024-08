Ciné et concerts à l’honneur à la Neuveville

Début ce mercredi de l’Open Air de la Neuveville. Il est organisé par le cinéma 2520. Jusqu’à samedi, quatre films sont au menu sur la place de la Liberté. Parmi eux, « Arthur the King » ou encore « Moi, moche et méchant 4 ». Ces films seront tous précédés par des concerts d’artistes de la région. Une formule mise sur pied depuis 2018 et qui semble fonctionner. L’entrée de la manifestation est libre et une collecte au chapeau est organisée à la sortie.





Une dimension que le streaming n’a pas

À l’heure où Netflix est de plus en plus présent dans les foyers, nous avons voulu savoir s’il était difficile d’organiser un Open Air de cinéma, gratuit de surcroît. « Avec le grand écran, le son, les rires des spectateurs, le cinéma c’est une autre dimension que Netflix », répond l’une des organisatrices de la manifestation Laurence Pernoud.