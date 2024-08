Châteaux gonflables et trampolines gratuits à la place du Port

La Compagnie Zali également de la fête

En plus du Family Day, une autre animation de choix prendra place sur la place du Port : le spectacle de trapèze de la Compagnie Zali. Les artistes s’étaient déjà produits l’année passée à Neuchâtel. Ils présenteront leur spectacle jeudi, vendredi et samedi à 19h et dimanche à 17h30. Une aubaine que ne voulait pas louper Elian Bacouet. Les dates du Family Day ont été déplacées exprès pour coïncider avec les trapézistes.