Une Villa YoYo s’installe dans la Métropole horlogère

La directrice des Villas YoYo neuchâteloises se défend de faire de l’ombre aux structures d’accueil parascolaire. Selon son analyse, ces dernières accueillent les enfants pour rendre service aux parents qui travaillent. « La Villa YoYo, c’est l’espace pour les enfants », conclut-elle.

Le concept des Villas YoYo est né du constat qu’il y a peu de structures pour les 5-11 ans. Les plus jeunes vont à la crèche ou à l’atelier, les plus âgés au centre de loisirs. Alors que Natacha Guenot Chevroulet et deux de ses amies réfléchissaient à un concept pour cette catégorie d’enfants, elles se sont rendu compte qu’une démarche similaire était en cours et à peine plus avancée en Suisse alémanique. Les Neuchâteloises ont rencontré leurs collègues saint-galloises en novembre 2001. En janvier 2002, elles ouvraient la Villa Yoyo des Charmettes.