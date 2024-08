Migration d'une plateforme destinée aux mouettes et aux sternes

La plateforme du Fanel change de lieu, 17 ans après sa construction. L’installation, construite par la société Nos Oiseaux, était destinée à la reproduction des mouettes rieuses et des sternes pierregarins. Elle n’a jamais pu remplir son rôle à cause de la proximité avec une colonie de goélands. L'endroit du futur emplacement est déjà trouvé : Faoug, sur le lac de Morat. Christophe Sahli, biologiste à l’association de la Grande Cariçaie, explique que l’arrivée de cette plateforme devrait être bénéfique : « le problème c’est qu’il y a des rats qui accèdent à l’îlot sur lequel ces espèces se reproduisent. » La mise en place d’un espace surélevé à Faoug devrait permettre de pérenniser la nidification des mouettes rieuses et des sternes pierregarins.