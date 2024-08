Le seabob à Saint-Blaise, une première en Suisse

Les sauveteurs doivent faire face depuis quelques années à une augmentation du nombre d’appels à l’aide due à l’émergence de sports nautiques comme le paddle et le wing foil. C’est particulièrement vrai pour la partie est du lac de Neuchâtel, qui est piégeux et peu navigable. Il n’est pas rare de voir les débutants repoussés jusqu’aux rives et rester coincés dans la végétation lacustre.