Une épicerie familiale et conviviale pour faire vivre Peseux

Si l’épicerie ne se donne pas d’étiquette, elle propose toutefois essentiellement des produits d’origine biologiques. Conscients des défis que rencontrent aujourd’hui ce type d’établissements, les propriétaires ont confiance en leur projet : « Bien sûr qu’on se pose la question, on a un gros point d’interrogation, mais on a une foi qui nous amène à croire en ce qu’on fait », affirme Nicolas Manigley. L’ancien gendarme de 53 ans insiste sur le fait qu’il ne voit rien d’aveugle et naïf à leur démarche : « On a diversifié, il y a aussi un coin café, il y a un immeuble qui accueille des locataires et des thérapeutes, donc notre réflexion s’est faite au sens plus large. » En attendant l’autorisation pour établissement public, l’épicerie proposera des boissons et encas à emporter dès jeudi.