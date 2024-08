La Biennale du Patrimoine Horloger revient après trois ans

C'est le retour d'un temps fort du monde horloger et patrimonial dans les Montagnes neuchâteloises et le vallon de Saint-Imier. Après trois ans d'attente, la Biennale du Patrimoine Horloger aura lieu du 31 octobre au 3 novembre. Invitée d'honneur en 2021, Saint-Imier rejoint la manifestation de manière pérenne aux côtés des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le programme complet sera dévoilé 25 septembre. Les réservations seront, elles, lancées le 26 septembre à 18h00. /comm-ecr