Hausse du taux de chômage en juillet

Augmentation du taux de chômage au mois de juillet dans le canton de Neuchâtel. Selon les chiffres du Secrétariat d’Etat à l’économie publiés ce mardi matin, une hausse assez importante du nombre de demandeurs d’emploi (+308) est constatée sur le territoire cantonal et l’effectif repasse au-dessus des 5'000 personnes pour se fixer à 5'238, détaille le communiqué du Canton. Le nombre de chômeurs augmente également de 283 pour atteindre 3’227 personnes. De tels effectifs n’avaient plus été atteints depuis le début d’année 2022.

Par rapport au mois précédent, le taux de chômage neuchâtelois augmente de 0.3 point pour s’établir à 3.6%. En comparaison intercantonale, le canton de Neuchâtel est celui avec la plus forte augmentation mensuelle. Au niveau national, le taux de chômage demeure stable à 2.3%.





Hausse habituelle chez les jeunes, moins chez les seniors

Au mois de juillet, il est habituel de constater une hausse de l’effectif des jeunes chômeurs, de nombreux apprentis et étudiants arrivant en fin de formation professionnelle, relève le communiqué. Cependant, la hausse est constatée pour toutes les classes d’âge. En effet, les jeunes de moins de 25 ans (+26), les personnes âgées de 25 à 49 ans (+174) ainsi que les plus de 50 ans (+83) voient leurs effectifs augmenter. Ainsi, le taux de chômage des jeunes (moins de 25 ans) et le taux de chômage des seniors augmente tous deux de 0.3 point. Tous les secteurs sont concernés par cette hausse du taux de chômage au mois de juillet. /comm-lgn