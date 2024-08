Des pieux dans les marais du Val-de-Travers

L’Office fédéral des transports et celui de l’environnement ont étudié de près la question avant de laisser TransN opérer. Des tests ont été effectués à quelques mètres de la voie de chemin de fer. Dix-huit pieux en ballast ont été construits et chargés de vérins pour simuler le passage des trains. La démonstration a convaincu et les travaux sur la voie proprement dite ont pu démarrer. Les quinze premiers jours ont été consacrés au démontage des infrastructures. Depuis une semaine et demie, l’entreprise allemande Bauer a commencé à planter les pieux en ballast, à raison de 30 à 40 par jour.

Si les tests effectués en amont garantissent que le système choisi fonctionnera, TransN mettra tout de même en place un monitorqt3. Au vu de la structure du terrain, le transporteur sait qu’il bougera et qu’il demandera plus d’entretien.