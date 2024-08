Nouveau rendez-vous pour les carrousels ?

Fêter le 1er août sur les carrousels, une première pour les Neuchâtelois. Après le 1er mars et la Fête des vendanges, un troisième rendez-vous forain s’est ajouté au calendrier cette année. Du 26 juillet au 4 août, Autotamponneuse, pêche aux canards et autres carrousels ont ravi petits et grands.

« Ce n’était pas vraiment prévu », explique la foraine Maria Jeanneret. La demande des forains pour s’installer à la Place du Port s’est effectivement faite à la dernière minute. « Normalement dans notre tournée on devait être à Ouchy à Lausanne », explique Maria Jeanneret. « Mais il y a aussi des carrousels à d’autres places près de Lausanne pour le 1er août, comme à Saint-Prex par exemple. Donc on s’est dit pourquoi ne pas aller à Neuchâtel, car il n’y a rien de prévu. » La Ville de Neuchâtel a accepté la demande et les carrousels ont pu être installés dans les temps. « Par contre l’inconvénient c’est qu’on n’a pas pu faire beaucoup de publicité, les gens ne savaient pas vraiment qu’on était là », précise Maria Jeanneret. Mais malgré le peu de publicité, le public était au rendez-vous.