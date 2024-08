La demande de climatiseurs boostée par l’été

Ce que relève encore Reto Rey, c’est que cette demande spontanée vient surtout des particuliers et des propriétaires. « Les magasins, les professionnels, les entreprises viennent pendant toute l’année. Ils y pensent déjà avant l’été », souligne le Biennois.





Si mauvais pour l’écologie ?

Lorsqu’on souhaite s’équiper d’un climatiseur, on est en droit de se poser des questions quant à l’impact environnemental d’un tel appareil. Si ces systèmes de refroidissement ont si mauvaise réputation, c’est parce que les anciens appareils sont très énergivores et contiennent des agents réfrigérants nocifs pour la planète. Mais bien des choses ont changé depuis quelques années. Déjà, ces agents, comme le CFC, une association de fluor, de chlore et d’hydrocarbure, sont aujourd’hui interdits dans le monde entier. De plus, la Suisse a interdit depuis 2015 la fabrication et l’importation d’objets contenant ce genre d’agents nocifs qui contribuent au réchauffement climatique. Selon Reto Rey, les appareils d’aujourd’hui sont devenus beaucoup plus efficaces : « Ils consomment nettement moins d’énergies que les anciens modèles. » Toutefois, il tempère ses propos : « Ça reste un appareil supplémentaire. Bien sûr, ce n’est pas optimal pour le monde ni pour la consommation d’énergie. » Par contre, il faut savoir peser le pour et le contre pour le Biennois. « Comme il fait très chaud et bien plus que dans le temps, il faut faire quelque chose contre. Autrement on ne peut pas bien dormir, on ne peut pas bien travailler. On n’est pas bien », ajoute-t-il, sans oublier la situation de nos aînés ou des jeunes enfants.