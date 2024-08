EcoPouce propose un autostop plus sûr

Faire de l’autostop en toute sécurité. C’est le nouvel objectif de l’application EcoPouce. Développée au printemps 2022 par le Parc régional Chasseral, elle vient d’être simplifiée. A ses débuts, son objectif était de créer des relations de covoiturage entre Val-de-Ruz et St-Imier. Le trajet entre Villiers et la cité imérienne n’étant pas desservi par les transports publics, EcoPouce permettait de mettre en relation ses utilisateurs pour éviter que chacun utilise son véhicule personnel. Mais quelques défauts ont été relevés et la nouvelle version vient les régler. « Premièrement, c’est la procédure d’inscription qui était très complexe et qui décourageait les gens », explique Cyril Gros, responsable de projet et énergie au Parc régional Chasseral. De plus, « l’application avait pour vocation de mettre en relation, mais ça aurait demandé un nombre considérable d’inscrits », poursuit-il. A présent, le but n’est plus de mettre en relation des personnes pour faire du covoiturage, mais simplement de sécuriser l’autostop entre Villiers et St-Imier.