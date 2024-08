La piste VTT chaux-de-fonnière de la Recorne bientôt inaugurée

Encore quelques jours de travail avec pelles et pioches et la piste de VTT de la forêt de la Recorne, sur les hauts de La Chaux-de-Fonds, sera prête. Ce tronçon de 400 m de long, emprunté en partie à l’époque par la course de la MegaBike, avait été endommagé par la tempête du 24 juillet 2023. Les forestiers-bûcherons ont dégagé le passage et l’association c2crew est en train de travailler et baliser la piste sur la base d’un permis de construire. Ce segment descendant et assez « joueur » comportera une petite dizaine de virages relevés sur la partie du haut. Une inauguration est prévue courant août. « On était juste censé le remettre en état, mais avec la tempête, le sol a été détruit, donc on peut légèrement modifier les virages et adapter un peu mieux la piste », explique Kilian Tissot, le président de c2crew. Dans ce réseau de sentiers « roulables » des Montagnes neuchâteloises, riche et varié mais laissé jusqu’ici dans son état brut, ce passage dans la forêt de la Recorne fait figure de nouveauté.