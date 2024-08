Môtiers accueille les meilleurs pilotes suisses de voltige

Le Valaisan tient toutefois à préciser que l’impact de la pratique de la voltige en Suisse reste « insignifiant ». « Nous avions fait le calcul et nous sommes à 0,0015% des émissions du secteur du transport parce que nous sommes un tout petit groupe de pratiquants », précise le pilote.

Du côté de Môtiers, Alexandre Iseppi parle aussi d’une volonté à faire « un effort sérieux » : « Nous avons un avion électrique rechargé avec des panneaux solaires et étions dans les premiers à faire ce pas-là. »

En réalité, ce sont plutôt les nuisances sonores qui leur attirent les foudres de la population. « Nous avons parfois des remarques lorsque nous faisons trop de bruit, avoue le chef de place. Les nouveaux avions ont des moteurs plus petits parce qu’ils sont plus légers et cela permet des machines moins bruyantes. » Guillaume Favre-Bulle explique également qu’un certain nombre de bonnes pratiques sont respectées par les pilotes de voltige. Lors d’entraînements, par exemple, les passionnés chercheront à voler plus haut et à des heures raisonnables. Certains aérodromes sont même équipés de systèmes qui permettent aux pilotes d’identifier au-dessus de quel lieu leur collègue précédent est allé voler, afin d’éviter des dérangements à la même zone plusieurs fois d’affilée.







Une relève peu fidèle





Tous les publics sont les bienvenus à l’aérodrome de Môtiers ce samedi pour assister à la compétition. C’est d’ailleurs l’un des aspects qui réjouit l’aéro-club du Val-de-Travers. « Nous désirons faire connaitre davantage l’aviation au grand public. Notre intérêt est également d’attirer de nouveaux candidats pilotes qui souhaiteraient passer une licence chez nous », explique Alexandre Iseppi.