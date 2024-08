Quelques règles pour profiter de la nature sans déranger la faune locale

« Les animaux vivent loin de l'homme »



« De manière générale, les animaux qui vivent loin de l’homme et loin des agglomérations, sont moins habitués à la présence de l’homme et sont de ce fait plus sensibles aux dérangements. Par exemple, à la montagne certains oiseaux sont juste sensibles à une quelconque présence humaine. Le fait qu’on s’aventure chez eux leur provoque du stress et leur coûte de l’énergie pour s’enfuir. De plus, s’ils étaient en train de chercher de la nourriture, ils vont s’interrompre. Globalement, ce sont des débauches d’énergie qui ne sont pas forcément les bienvenues dans des périodes sensibles où les animaux peuvent par exemple encore avoir des petits », estime Chloé Pang, porte-parole de la station ornithologique suisse.

Pour minimiser les perturbations, il est donc essentiel de garder ses distances avec les attroupements d'oiseaux d'eau sur les lacs, de respecter les zones protégées et de tenir son chien en laisse. La Station ornithologique suisse rappelle qu’il faut aussi être attentif aux signes de nervosité des animaux et s'éloigner immédiatement en cas de stress observé chez eux. /mbe