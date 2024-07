Le Lakelive festival accueille les sportifs en herbe

L’aspect sécuritaire est un point central dans l’organisation. Sur les dix jours de festival, 40 bénévoles seront affectés au sport, répartis entre les activités qui nécessitent le plus d’attention. « Ce sont des professionnels qui encadrent les sports les plus spécifiques, comme la plongée dans un container étanche, ou le bag jump », explique Dominique Metzler, responsable du pôle sportif. Le bag jump, ce saut de 5 ou 7 mètres sur un coussin géant rempli d’air, peut être dangereux : un poids trop léger risque de se voir éjecter de la surface de réception, selon la responsable. Pour les curieux, ce sera l’occasion de découvrir le skimboard, une discipline similaire au surf, pratiquée sur une piste étanche remplie d’eau, où l'on glisse le plus loin possible sur une planche. « Là aussi des responsables seront présents pour encadrer ce sport, qui n’est pas dangereux mais qui nécessite une surveillance et un accompagnement », ajoute Dominique Metzler.

Des responsables seront sur place pour encadrer les activités. La présence des parents est la bienvenue. /jse