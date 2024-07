Casino-Grange Delux : une saison punk et sincère

Cette saison 2024-2025 ne s’appuie pas sur une thématique particulière. Ça n’a d’ailleurs jamais été le cas au Casino-Grange Delux. « Ce qui nous tient à cœur, c’est de créer une saison faite de choses dont on est convaincues et le plus éclectique possible », explique Ophée del Coso. Et pour convaincre les deux co-directrices, il faut leur proposer quelque chose qui parle, pas seulement à elle, mais aussi aux spectateurs qui viendront passer un moment dans les deux salles locloises. Pour monter une saison, les complices gardent toujours en tête ce « troisième œil », celui du public.